Votano il bilancio sbagliato, scoppia la polemica

"Al Comune di Muggiò è tutto da rifare: il primo bilancio della giunta Messina è sbagliato". È quanto sostengono i consiglieri del Partito democratico che hanno chiesto chiarimenti. Un’accusa già smontata dal sindaco, "si è trattato solo di un errore di trascrizione".

I fatti: durante il Consiglio comunale di dicembre è stato votato il Bilancio di previsione 2025, il primo deciso dalla Giunta guidata dal sindaco Michele Messina. "Un Bilancio - secondo il Pd - che non solo conteneva tagli ai servizi sociali e ai servizi per i cittadini, ma anche un grave errore: quello approvato era un Bilancio diverso da quello presentato e approvato dai Revisori contabili. Una discrepanza che non è ammessa dalle norme vigenti".

"È un episodio grave e mai successo prima - tuonano dall’opposizione - su cui il gruppo del Pd ha chiesto chiarimenti. Parrebbe trattarsi di un errore materiale, probabilmente una svista da parte dei funzionari che hanno realizzato il documento. Un errore involontario, quindi, ma che è stato trovato solo grazie alla segnalazione dei consiglieri del Pd".

E ancora: "La Giunta non si è accorta di nulla e ha portato in Consiglio un Bilancio sbagliato. È grave! Serve più attenzione, soprattutto sul Bilancio, che è l’atto più importante, perché senza di esso il Comune non ha le risorse per funzionare", dichiara Riccardo Sala, capogruppo del Pd e presidente della Commissione Bilancio. I consiglieri di maggioranza "hanno commesso l’errore di fidarsi ciecamente, probabilmente senza leggere attentamente i documenti".

"Come abbiamo chiesto, il Bilancio sbagliato sarà annullato, evitando problemi per il Comune e per i cittadini. Tuttavia, quello che è successo rimane grave: non è mai successo prima. Ora bisognerà rifare tutto da capo", aggiunge Anna Franzoni, consigliera del Pd. E infine: "Il Partito Democratico e il centrosinistra di Muggiò continueranno a fare attenzione e a lavorare per assicurarsi che l’Amministrazione comunale lavori in modo trasparente, efficiente e attento agli interessi dei muggioresi".

Dal canto suo il primo cittadino spiega: "Si è trattato di un puro errore formale di trascrizione sul Bilancio che non andava a toccare il Bilancio di previsione del 2025 ma il Bilancio di assestamento del 2024. Un errore di digitazione sul documento da parte dell’Ufficio preposto. Tanto è vero che i consiglieri comunali che avevano partecipato alla Commissione Bilancio erano in possesso dei documenti corretti. L’errore si è verificato dopo quando il Bilancio è stato ristampato per essere portato all’attenzione del Consiglio".

E sottolinea: "Non ne faccio una colpa agli uffici, avremmo potuto correggere il documento e finirla lì ma in un’ottica di trasparenza abbiamo preferito rifare totalmente il documento. Su consiglio del segretario generale abbiamo annullato il Bilancio presentato, torneremo in Consiglio comunale il 23 gennaio".

Veronica Todaro