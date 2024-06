Violenze fuori dal locale. Ragazza picchia i poliziotti

Ha schiaffeggiato un barista, ha aggredito i poliziotti. Ha scagliato contro di loro un posacenere. Una ragazza di 20 anni. Intorno alle 18 di sabato, i poliziotti della Questura di Monza sono intervenuti in un bar del centro dove una ragazza, dopo un rimprovero (era in bici sul marciapiede), aveva iniziato a minacciare e aggredire il proprietario del bar schiaffeggiandolo. All’arrivo degli agenti la ragazza ha rivolto insulti e minacce di morte anche a loro prendendoli a schiaffi e calci. Ha scagliato un posacenere in vetro contro un agente. Dopo altri ferito un agente, ha continuato a colpire anche i vetri dell’auto della polizia e gli agenti in Questura. Arrestata per violenza, minaccia , resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate, è emerso che la 20enne aveva precedenti per droga, violenza e minaccia a pubblico ufficiale. Recentemente era stata destinataria di Avviso Orale del Questore e di un “daspo urbano” dai locali di via Bergamo. Ora ha un obbligo di dimora a Monza con divieto di uscire di notte.