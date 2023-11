Viaggio nel tempo con la musica. Dai Verdena al rock di Laura Bono

Un fine settimana all’insegna della musica vista, raccontata e suonata. Prima con una band la cui storia è legata da tempo al Bloom e che ora si potrà scoprire, seduti tra le mitiche poltroncine rosse di via Curiel, nell’intimità dei suoi componenti, per calarsi nelle vite e nei mondi dei musicisti che formano uno dei gruppi rock più importanti della scena italiana da fine anni ‘90 in qua. Un racconto che si potrà approfondire anche con una chiacchierata in sala assieme al regista del film e alla bassista della band. E poi un duplice concerto che accenderà gli amplificatori del centro multiculturale mezzaghese, sempre nel segno del rock. Sono gli eventi che animeranno il weekend del Bloom. Domani alle 20.30 proiezione del film documentario “X sempre assenti“, dedicato ai Verdena. La pellicola segue la band nella sua vita privata e nella preparazione del tour di “Volevo Magia“, ultimo album di studio del trio bergamasco, mostrando il gruppo senza filtri. In sala saranno presenti il regista Francesco Fei e la bassista dei Verdena, Roberta Sammarelli, che con la band si è esibita diverse volte al Bloom. Ingresso 7 euro. Dalle 21.30 si accenderanno le luci del palco per un triplo live con la rassegna “Tutto Il Nostro Sangue“.

Suoneranno i veneti Bruuno, con la loro travolgente miscela di alternative-rock, noise e post-punk; i cremaschi Neeskens, in bilico tra stoner e blues; i torinesi Carmona Retusa, che porteranno i pezzi del nuovo disco che si muove tra noise-rock e post-hardcore. Ingresso 5 euro. Sabato alle 22 si continuerà con il rock di Laura Bono, energica cantautrice tornata alla carriera solista e che approda in Brianza con il tour “Scusate il ritardo“. Si esibirà insieme alla sua band in un lungo set in cui ripercorrerà i suoi maggiori successi, in una versione schietta e ruvida. Ingresso 20 euro. Domenica, infine, toccherà al teatro: alle 18.30 per la rassegna “45° Parallelo“ gli attori dell’associazione Hesperia-Lasciateci le ali porteranno in scena “L’ombra di Cyrano“, ispirato alla storia del celebre spadaccino.

Fabio Luongo