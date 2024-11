Viaggio nel Far-West. Le note “polverose“ tra country e bluegrass

Un’immersione nelle radici della musica americana insieme a due nomi d’eccellenza del panorama country e bluegrass internazionale, affiancati per l’occasione da una promettente cantautrice pop. Strade che si sono intrecciate nei mitici studi di Abbey Road a Londra e che ora conducono in Brianza. Saranno gli spazi del birrificio artigianale Railroad Brewing Company di via Montello a Seregno a ospitare domani alle 21 il concerto del duo Ruben & Cris, a cui si aggiungerà come ospite speciale la cantautrice Geen. Sarà un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica roots americana. Ruben & Cris celebreranno le sonorità country western, hillbilly e bluegrass con uno stile ricercato. Il cantante, chitarrista e produttore Cris Mantello, apprezzato per il suo virtuosismo e per la capacità di fondere nei suoi pezzi la tradizione country con un approccio più contemporaneo, è stato di recente candidato ai Grammy Awards nella categoria “best country solo performance“ con il singolo “In the deep“. Con lui ci sarà Ruben Minuto, considerato uno dei maggiori ambasciatori in Italia del bluegrass e del country, con una carriera che ha superato i tre decenni. Nel corso degli anni Minuto ha calcato palchi di primo piano del genere, come quelli del Chicago Blues Festival e dell’Ibma Bluegrass Festival in Kentucky. Con la sua voce calda e profonda richiama i grandi crooner del passato e ha saputo imporsi come uno dei pochi artisti italiani riconosciuti anche oltreoceano per la padronanza del linguaggio musicale americano. Al Railroad Brewing Company il duo porterà un repertorio di brani originali fra tradizione e modernità.

Sul palco salirà anche la cantautrice Geen, all’anagrafe Giorgia Pelligra, una delle nuove voci e delle realtà emergenti del pop alternativo italiano: l’artista 28enne, che ha le sue radici in Brianza, ha una scrittura personale e diretta, immersa nella quotidianità vissuta e nell’urgenza di raccontarsi attraverso la musica, con un approccio che richiama quello di Carmen Consoli. Geen presenterà due inediti in anteprima assoluta, oltre al suo ultimo singolo intitolato “Anime“, appena pubblicato e registrato sotto la direzione artistica del produttore monzese Pietro Foresti negli Abbey Road Studios di Londra, un brano che mescola sonorità pop e alternative-rock. Proprio negli studi di Abbey Road si sono conosciuti Geen e Cris Mantello (nella foto): durante le sessioni di registrazione dei rispettivi progetti, è nato un legame artistico che adesso si potrà ascoltare sul palco seregnese. L’evento sarà parte del format “Quanto Sei Unplugged“, che vuole dare voce alla musica originale e ai nuovi talenti. L’ingresso è libero.