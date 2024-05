Viaggio in Asia con i sapori dello street food

Torna ai Boschetti reali l’Asian street food festival. Dalle 18 di venerdì a domenica appuntamento con il festival del cibo orientale, ma anche con silent disco (venerdì e sabato dalle 21 alle 2), cocktail, esposizioni, performance artistiche e ancora musica, giochi e tanti eventi tutti da gustare. L’ingresso è gratuito. Dumpling, onigiri, takoyaki, bubble tea, sushi roll, pad thai, bao, dorayaki, mochi e molto altro ancora e decine di altre pietanze orientali preparate dai migliori Truck Food in Italia daranno l’opportunità di vivere un’esperienza culinaria unica nel suo genere. L’olfatto dal profumo a volte inebriante dell’Oriente e delle sue tradizioni sarà l’ingrediente protagonista per tutta la durata della kermesse.

Food truck, espositori, giochi, spettacoli e workshop saranno concentrati in un’unica manifestazione ai Boschetti. Per appassionati di Oriente, ma non solo. All’Asian street food festival il cibo sarà evidentemente il “piatto” principale, il contorno saranno giochi a premi, dal sushi gigante al “pesca palline”. L’ingresso al festival sarà libero, ma il prezzo dell’assaggio delle specialità dell’Asian Street Food Festival dipenderà esclusivamente dall’appetito e dai piatti scelti, tra cui anche versione vegetariane. Previste pure speciali sessioni di showcooking, una sorta di master chef asiatico.

C.B.