Vent’anni di esperienza The King Coffee: eleganza e qualità al bar

di Fabio Luongo

Un’esperienza ventennale, prodotti di qualità e attenzione al cliente per un bar che è la continuazione di un sogno nutrito fin da piccoli.

È un locale elegante, si trova a due passi dal confine con Sovico e a poca distanza dal centro del paese.

È il The King Coffee di via Matteotti, le cui vetrine affacciano poco oltre la stazione locale. "Qui abbiamo aperto nell’agosto del 2021, ma non siamo nuovi del mestiere, avevamo già un bar in via Roma, in centro Macherio", racconta il titolare, Pasquale Reale.

"Tra tutti e due i locali sono vent’anni che facciamo questa attività – prosegue il proprietario del locale – . Un paio d’anni fa ci siamo trasferiti in questa strada e ci troviamo bene".

Nel passaggio è un po’ cambiata la tipologia degli avventori, ma non la cura per il proprio lavoro.

"Qui in via Matteotti si lavora in un modo un po’ diverso – spiega Pasquale Reale – è diversa la clientela, nel bar di via Roma c’erano più persone fisse, qui ci sono maggiormente clienti di passaggio. Ma non mancano i clienti affezionati, soprattutto la mattina. Da noi vengono persone di un po’ tutte le età, c’è anche chi ci ha seguiti dal vecchio bar. Il mattino ci sono soprattutto pensionati, poi verso sera arrivano i più giovani".

Il giro che si è creato intorno al The King Coffee è positivo. "Sono molto contento dei ragazzi che vengono qua da noi, sono giovani educati e per bene, siamo fortunati", sottolinea Reale.

Che poi scherza: "Ecco, non mi lamento della mia clientala, va benissimo".

Il The King Coffee attira persone da entrambi i paesi su cui affaccia.

"Noi siamo a Macherio, ma la zona è al confine con Sovico, e così molti clienti vengono da Sovico, anzi, forse ne arrivano più che da Macherio, è una cosa un po’ particolare", riflette Reale. "Lavoriamo dalle colazioni agli aperitivi, il nostro punto di forza sono il caffè e il vino – chiarisce il titolare –. Per quest’ultimo ci riforniamo da un produttore diretto da 25 anni, un’ottima cantina di Montelupo Albese, nelle Langhe: sono due anni che vince la medaglia d’oro per il Dolcetto e la medaglia d’argento per il Nebbiolo. Puntiamo sempre e soprattutto su prodotti di qualità".

Ma come è nata la passione di stare dietro al bancone?

"La fissa di aprire un bar io e mio fratello ce l’avevamo fin da piccoli – dice Reale –. Noi arriviamo da Torino, siamo nati a Carmagnola. Mio padre aveva una sala giochi a Carmagnola e un bar in società con suo cugino a Torino. Da qui probabilmente la passione per i bar, che si è nutrita finché nel 2003 io e mio fratello non abbiamo preso il bar in via Roma a Macherio. In questo modo abbiamo concretizzato un sogno che avevamo fin da piccoli".

"Oggi il nostro è un bar a gestione familiare – conclude – cerchiamo di lavorare garantendo sempre la tranquillità sia nostra che del vicinato, evitando i clienti poco educati".