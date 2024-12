Veduggio con Colzano e Renate uniscono le forze. Altri cinque anni di polizia locale in comune

Via libera alla nuova convenzione per dare continuità alla gestione associata del comando Bevera Briantea della polizia locale. L’accordo tra i vigili di Veduggio e Renate proseguirà fino al 31 dicembre del 2029. I due comandi condivideranno servizi e relativi costi, mentre le spese di manutenzione straordinaria della sede di via Roma a Renate saranno a carico del solo Comune capofila. La scelta di unire le forze è stata attuata per poter raggiungere un punteggio maggiore quando sarà necessario partecipare a bandi sovraccomunali.

Son.Ron.