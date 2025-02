Una settimana di passione sulla Sp6. Operai in azione, disagi alla viabilità

Da sabato sono partiti i lavori lungo la strada provinciale che collega Carate Brianza a Besana: fino a sabato 22 febbraio sono previsti possibili disagi alla circolazione. Nel dettaglio è stato istituito il senso unico alternato lungo l’arteria che unisce i due comuni per permettere le operazioni di pulizia della scarpata sinistra della Provinciale. Sabato scorso sono iniziati infatti gli interventi lungo il lato sinistro della Sp6, dal ponte di Realdino, risalendo sino al confine territoriale del comune di Besana Brianza. Già dal primo giorno la circolazione ha immediatamente subito pesanti ripercussioni con rallentamenti durante tutta la giornata e lunghe code di auto ferme in entrambe le direzioni di marcia, soprattutto negli orari più critici.

L’intervento è cominciato dalla porzione di scarpata a ridosso del ponte di Realdino a Carate, in prossimità dell’intersezione con le vie Crivelli e via Calvi, con il taglio di sterpaglie e alberature secche e traballanti. Dopo lo stop di ieri, i lavori riprendono regolarmente la tabella di marcia e potranno proseguire per almeno sette giorni. L’obiettivo è quello di circoscrivere per quanto possibile criticità e disagi alla circolazione stradale, ecco perché è stato costituito il senso unico alternato regolamentato da impianto semaforico anche con aiuto di movieri. Sarà una settimana molto complicata, quindi, per i tanti automobilisti che percorrono l’arteria, ma l’operazione di pulizia era diventata indispensabile.

Sonia Ronconi