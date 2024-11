Una scuola a ostacoli. Ascensore rotto da 2 anni

A volte andare a scuola può rappresentare una bella fatica. È il caso di una studentessa della scuola media Ardigò di Monza che, a causa di un montacarichi che non funziona da due anni, si trova costretta – da un paio di settimane – a essere portata in braccio dalla mamma per arrivare in classe. Un problema per cui la ragazza ha rischiato molto e per cui le è stato consigliato un mese di stop dalle lezioni – a quanto afferma la mamma –, pericolo poi scongiurato da una soluzione trovata dal preside, che ha deciso, per attutire almeno in parte la fatica della mamma, di spostare la classe dell’alunna dal terzo al primo piano. La vicenda, finita anche sui social, è stata portata in Consiglio comunale dal consigliere di Forza Italia Massimiliano Longo: "La ragazza attualmente ha il gesso (e ne avrà ancora per un mese) per via di un incidente. Tanto è bastato per scoprire che c’è un montacarichi che ha problemi da due anni. Mi chiedo come mai non sia stato preso in carico questo problema, e chiedo un immediato intervento". Sulla questione è intervenuto l’assessore ai Lavori pubblici Marco Lamperti che ha confermato di essere a conoscenza del problema spiegando che "l’impianto è vetusto, e dopo tanti tentativi di riparazione non riusciti si è appurato che va completamente sostituito".

"Abbiamo chiesto preventivi già mercoledì scorso - prosegue - e siamo in attesa delle offerte per procedere alla sostituzione". L’assessore ci ha tenuto poi a precisare che proprio nella giornata dell’ultimo Consiglio comunale – lunedì –, avrebbe inviato un’email a tutti i dirigenti scolastici per chiedere un elenco dei problemi presenti nelle scuole. Per "avere la situazione più chiara e pianificare gli interventi in ordine di priorità". Sono poi altre due le segnalazioni fatte daLongo su ascensori non funzionanti in città. "Sul sottopasso di via Bergamo siamo alle solite - osserva il consigliere -, è ancora una volta guasto, il che è un grosso problema per chi ne ha bisogno. Ho assistito questa estate a una scena di un ragazzo con problemi di disabilità che, non potendo usufruire dell’ascensore, ha dovuto fare tutto il giro dell’isolato col caldo per entrare nella via, una scena che ha colpito tutti i passanti. Poi da diversi mesi non funziona l’elevatore dell’infopoint di piazza Trento e Trieste".