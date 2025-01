Una rassegna e tanti laboratori sull’ambiente

Al via dall’11 gennaio al 24 maggio la rassegna per tutta la famiglia “Città sostenibili: azioni e strumenti per costruire il futuro” promossa dal Tavolo Permanente per l’Ambiente e L’Ecologia del Comune di Villasanta, con gli assessorati alla Cultura e all’Ambiente. In programma: incontri, spettacoli, conferenze, laboratori creativi. L’organismo consultivo che si occupa di azioni di tutela e promozione nei campi di ambiente, ciclabilità ed energia lancia un festival divulgativo, tutto dedicato alla cittadinanza, con numerosi appuntamenti in sette date (11 gennaio, 22 febbraio, 2 marzo, 15 marzo, 29 marzo,12 aprile, 24 maggio). Promossa dal TAE con l’Amministrazione comunale vede diverse collaborazioni e l’intervento di esperti di tematiche ambientali. In programma anche laboratori creativi divulgativi per bambini e ragazzi e uno spettacolo teatrale. Cosa posso fare nel mio quotidiano per tutelare l’ambiente in cui vivo?

È una delle domande alle quali la rassegna del TAE vorrebbe dare una risposta attraverso gli interventi degli esperti e il confronto tra cittadini. Sono tanti i temi che verranno toccati tra le conferenze e gli altri eventi: la ciclabilità urbana, il consumo di suolo, il patrimonio arboreo, le comunità energetiche rinnovabili, le buone pratiche dei cittadini, la biodiversità e il cambiamento climatico. Un punto di forza del programma sono poi i quattro laboratori creativi per bambini e ragazzi organizzati nella sala Mansarda di Villa Camperio. Carlo Sormani, assessore all’Ambiente: "Siamo molto contenti del lavoro che stanno svolgendo i volontari del Tavolo Ambiente Ecologia. Questi eventi sono solo un’altra tappa di un percorso di attenzione alle tematiche ambientali che da sempre connota Villasanta".