Una “macchina“ che vale 473 milioni di euro

Il Gp d’Italia è (anche) una macchina che mette a terra un imponente valore economico. La settimana della F1 a Monza produce un valore di 473 milioni di euro: 143 di ricadute immediate sul territorio, 80 sul sistema produttivo italiano, 50 milioni come brand e 200 milioni come valore mediatico. Un circus in grado di attirare in un weekend oltre 300mila tifosi provenienti per il 43% dall’Italia e il restante 57% dall’estero, con una spesa media di 1.255 euro (431 euro direttamente in circuito tra biglietto, cibo e merchandise, 824 euro per viaggio, hotel e shopping) per un soggiorno di tre notti. E per il futuro "l’obiettivo è di riuscire a prolungare il soggiorno dei tifosi – l’impegno del numero uno di Aci, Angelo Sticchi Damiani –. Siamo anche partner del ministero del Turismo e vorremmo che il Gran premio diventasse una occasione per attirare sempre più turisti e per periodi che vadano ben oltre il fine settimana di gara".