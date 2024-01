Una canzone per imparare a voltare pagina

Thomas Cotrone, in arte Keyma, è diventato noto per la sua canzone “Lacrime Di Violenza“ contro i femminicidi: nei suoi brani parla ai giovani contro la violenza sulle donne.

Il suo ultimo brano “Fidati di me“, sempre rivolto ai giovani, sarà disponibile venerdì 16 febbraio a mezzanotte su tutti i digital store, mentre il video ufficiale uscire su YouTube lo stesso giorno alle 14.

Keyma, nato a Giussano nel 1997, ora vive a Lentate e sin da piccolo, grazie al nonno, è sempre stato in contatto con la musica.

Ha scelto di creare “Lacrime Di Violenza“ con la sua collega Ilaria, che tratta di un argomento molto delicato e attuale, il femminicidio, realizzando diversi eventi su questo dramma, portando la canzone nelle scuole proprio in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

"Fidati di me – spiega il cantante – è una canzone nata per quelle ragazze che hanno avuto traumi d’amore ed ora si ritrovano con un cuore di ghiaccio in cui non riescono più a fidarsi di un nuovo ragazzo. Però c’è sempre qualcuno che può cambiarti la vita, qualcuno che potrebbe aiutarti a uscirne".

"Appunto come dico in questa canzone, in cui spiego cosa potrei darle se lei dovesse venire con me, mostrandole fiducia e interesse da parte mia, facendole capire che i ragazzi diversi esistono ancora, nonostante i tentativi con altre persone che si tramutano sempre in ragazzi tossici", conclude il cantante giussanese.

Son.Ron.