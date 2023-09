Un tavolo contro il degrado. Piazza Giotto chiede attenzione

I problemi sono quelli di sempre: degrado, micro-discariche di rifiuti, insicurezza. Il tutto acuito dall’ecomostro abbandonato dell’ex Palazzo del mobile. Residenti di piazza Giotto in subbuglio, a Desio, con l’Amministrazione comunale che ha deciso di avviare un tavolo di lavoro specifico per risolvere i problemi, ponendo sul piatto il potenziamento della videosorveglianza, maggiore presenza della polizia locale e un canale diretto con i cittadini.

Nei giorni scorsi si è tenuto il primo incontro con alcuni rappresentanti del Comitato di Quartiere San Giorgio. Il caso è sbarcato anche in consiglio comunale. "Il decoro urbano e la salute pubblica sono obiettivi prioritari di questa Amministrazione – sottolinea il vicesindaco, nonché assessore alla Sicurezza e all’Ambiente Andrea Villa –. Questo era un appuntamento programmato già da quest’estate con i referenti del comitato per discutere della situazione di degrado in piazza Giotto, il nostro impegno per contrastare queste pratiche illecite continua e si allarga, grazie a un lavoro in sinergia. Intensificheremo i controlli con l’intervento di pattuglie, anche serali, della polizia locale e degli ispettori di Gelsia Ambiente. Per questi motivi ho proposto l’istituzione di un tavolo di coordinamento". Presenti anche il comandante della polizia locale Cosimo Tafuro, un membro dell’ufficio Ecologia, due incaricati di Gelsia Ambiente e due amministratori di condominio. "L’incuria in piazza Giotto è un problema che esiste da anni, nonostante gli interventi da parte delle diverse Amministrazioni – aggiunge Villa –. Durante la riunione abbiamo condiviso un’azione con tre obiettivi: la risoluzione del problema dei rifiuti nella piazza, il miglioramento della qualità della raccolta differenziata, nonché delle condizioni generali di decoro urbano, e l’intensificazione dei controlli".

In primo luogo saranno effettuati accertamenti a sorpresa da parte di vigili e Gelsia Ambiente per verificare il corretto conferimento dei rifiuti. Poi saranno potenziate le pattuglie, anche serali. Infine, la partecipazione. "L’utilizzo della videosorveglianza è un buon deterrente ma non basta: è necessario che, chi abita in zona, non chiuda gli occhi di fronte a comportamenti scorretti, ma collabori attivamente. Per questo vogliamo promuovere incontri con i residenti e gli amministratori di condominio". Il prossimo incontro del tavolo di lavoro è fissato il 10 ottobre, con l’idea di organizzare una grande iniziativa di sensibilizzazione. "La realtà è che dopo due anni non si è fatto nulla e nulla è cambiato", replica la consigliera Pd Jennifer Moro, "hanno sanzionato appena 6 persone in un quadrimestre. Promettono una pulizia straordinaria, ma poi torna tutto uguale. Serve ben altro, andando alla radice del problema".