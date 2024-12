Un romanzo fra Autodromo e biancorossi. Libro (e concerto) per il sacrista del Duomo

Stavolta di mezzo ci saranno anche l’autodromo di Monza e un Gran Premio di Formula Uno.

Seconda fatica letteraria per Marco Pilotti, per sette anni custode/sagrestano del Duomo di Monza e oggi insegnante di religione e scrittore, che ha dato alla luce il suo nuovo romanzo.

Dopo “Il Caso Serio della Corona“, in cui da buon esperto di Duomo e cose monzesi Pilotti aveva immaginato un thriller con al centro il clamoroso furto della Corona Ferrea, questa volta il suo libro di intitola “Sono Monica“ e come si diceva pesca a piene mani da Monza e dalla sua storia anche sportiva... dall’autodromo alla promozione in Serie A della sua squadra di calcio.

La presentazione del volume, (echos-edizioni) è prevista per venerdì sera in Sala Maddalena e potrà contare su un accompagnamento speciale. In sala dalle 20.30 si esibiranno infatti alcuni studenti del Liceo musicale Zucchi di Monza.

Un concerto in cui verranno eseguiti la Serenata Numero 1 di Mozart (Emma Porro e Giulia Tosatto ai clarinetti, Cristina Balbo clarinetto basso), il Konzertstuck Numero 2 di Mendelssohn (pianoforte Matteo Nossan, clarinetti sempre Emma Porro e Giulia Tosatto); la Lauda alla Vergine Maria di Giuseppe Verdi e “Se il mio ben, cor mio, tu sei“ di von Weber (voci Aurora Mancuso, Giorgia Tornatore, Sofia Talani ed Elisa Dato, pianoforte Massimo Lamberti) e lo Scherzo Numero 3 opera 39 (pianoforte il Maestro Giovanni Paolo Pilotti del Conservatorio di Milano).

In mezzo, fra un brano e l’altro, tante chiacchiere e approfondimenti.

L’ingresso è libero.

Dario Crippa