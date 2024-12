Un doposcuola per le settimane di vacanza

Il Centro per la famiglia di Macherio propone un polo invernale, con giochi e laboratori, per la conciliazione famiglia-lavoro durante il periodo di chiusura delle scuole nel periodo natalizio. Un problema risolto per quei genitori che non hanno i nonni su cui contare. L’iniziativa, intitolata “Elf on the shelf, la magia del Natale“, si tiene al Centro per la famiglia in via Visconti di Modrone 43 a Macherio ed è rivolto alle famiglie dell’Ambito di Carate Brianza. Il centro invernale si svilupperà su cinque giornate, dalle 8 alle 16.30: 23, 27 e 30 dicembre e, per l’anno 2025, il 2 e il 3 gennaio.

Gli iscritti arriveranno agli appuntamenti con pranzo al sacco e dovranno essere un numero massimo di 25 partecipanti. La priorità verrà data a chi ha almeno un genitore che lavora. Per qualsiasi informazione è necessario andare sul portale www.cpf-macherio.it. Il Centro per la Famiglie di Macherio è uno spazio di incontro e di scambio per le famiglie del territorio. Un progetto gestito dalla cooperativa sociale La Grande Casa, in collaborazione con i tredici Comuni dell’ambito e il CPF per offrire un luogo di relazione e sostegno alle famiglie.

Son.Ron.