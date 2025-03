Un cappotto per il comando dei vigili

Il comando della polizia locale di Besana è in pieno restyling. La sede, all’interno del polo municipale in via Roma, è sotto i ferri con una tabella di marcia spedita. È in corso un intervento di efficientamento energetico importante. Una riqualificazione che equivale ad una consistente spesa complessiva di 166.717 euro. La maggior parte di questa cifra è sborsata da finanziamenti esterni: 90mila euro provenienti dal Pnrr (piano nazionale di ripresa e resilienza), oltre a 49mila euro arrivo dal Conto Termico. L’intervento ha lo specifico obiettivo di ridurre i consumi energetici, con conseguente abbattimento dei costi per le casse comunali.

Non solo. Nell’opera di riqualificazione è prevista l’istallazione di un cappotto termico, con il completo rifacimento del tetto e anche la sostituzione di tutte le lampade vecchie, sempre con il fine di offrire una maggiore efficienza energetica di tutto l’edificio comunale. Un‘opera importante che oltre a far risparmiare soldi ha soprattutto un importante impatto positivo sull’ambiente, sempre con l’obiettivo di aiutare la sostenibilità del Comune. Anche il sindaco Emanuele Pozzoli è soddisfatto ed evidenzia che la sua amministrazione continuerà il suo percorso d’impegno per l’ammodernamento degli immobili comunali, quindi non solo le infrastrutture esterne, come strade e lampioni, ma anche per quanto riguarda la digitalizzazione e la riqualificazione degli edifici pubblici. "Il nostro Comune ha come obiettivo di diventare sempre più efficiente e tecnologico – spiega Pozzoli (nella foto) – . Il nostro dovere è anche quello di offrire servizi sempre migliori ai cittadini besanesi".

Son.Ron.