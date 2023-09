Un aperitivo multietnico per i Saveriani L’aiuto ai missionari dopo il nubifragio

Una grande risposta da parte della cittadinanza, per sostenere una realtà che, da sempre, è epicentro del tessuto sociale e solidale del territorio.

Un ottimo successo l’aperitivo etnico solidale, organizzato da una serie di associazioni per aiutare i Missionari Saveriani, impegnati nell’impresa di rialzarsi dopo gli ingenti danni provocati dalle recenti tempeste, che hanno spazzato via il bellissimo parco e non solo. Oltre 200 le persone che si sono ritrovate nella sede dei religiosi di via Don Milani, per l’iniziativa promossa dall’associazione Desio Città Aperta con Minhaj-Ul-Quran International Desio Italy (la comunità pachistana) e Chiesa Gospel Desio. "Abbiamo consegnato ai Missionari Saveriani 2500 euro per sostenere le spese per riparare i danni del nubifragio alla loro struttura – spiegano i responsabili di Desio Città Aperta –. La comunità pachistana ha donato 500 euro e Desio Città Aperta insieme ai pachistani ha offerto l’aperitivo. Siamo grati a tutte le persone che hanno partecipato e a chi ci ha aiutato ad organizzare questo evento. È stata una bella dimostrazione d’affetto è anche un’occasione di incontro". Tante le famiglie, di tutte le etnie, che si sono ritrovate, per scambiare due chiacchiere, per confrontarsi e gustare qualche specialità tipica dei vari Paesi del mondo.

Il complesso dei Saveriani, del resto, è sempre stato aperto al territorio, ospitando numerose iniziative pubbliche, tra le quali la Festa dei Popoli.

"Ci rispecchieremo in tanti popoli con i loro volti, le loro storie e con le sfide come la pace, la giustizia, il dialogo interreligioso e interculturale, la salvaguardia del creato", la loro filosofia, ben descritta sul sito ufficiale e concretizzata con una serie di iniziative che mettono in campo nel corso dell’anno. Ale.Cri.