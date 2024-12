Un addetto ricezione merci e un autista magazziniere

Azienda commerciale di prodotti chimici con sede a Bovisio Masciago ricerca 1 autista magazziniere. La risorsa si occuperà di carico/scarico merce con utilizzo muletto elettrico, preparazione ordini, verifica giacenze, trasporto e consegna presso i clienti. Si richiede esperienza nella mansione, discreta conoscenza del pc per imparare con il tempo a fare le bolle, patentino del muletto elettrico. Si offre iniziale contratto tempo determinato con scopo assunzione definitiva, orario full time. Inviare il proprio curriculum vitae per sottoporre la candidatura a ido.cesano@afolmb.it, citando il riferimento dell’annuncio di lavoro 48NOV243. Azienda metalmeccanica con sede a Seveso ricerca 1 tirocinante magazziniere. La risorsa si occuperà di: preparare manualmente gli ordini clienti, confezionare pezzi, smistare gli articoli, controllare e ricevere merci. Non è richiesta esperienza. Si offre tirocinio scopo assunzione definitiva. Inviare candidature con curriculum vitae allegato a ido.cesano@afolmb.it, con il riferimento 14SEP243.