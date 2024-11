Troppi furti in appartamento. La prefetta convoca i sindaci

Sindaci delle Groane convocati dal prefetto per affrontare l’emergenza furti in abitazione. Dopo le lettere partire nei giorni scorsi da Cogliate, Misinto e Lazzate, la prefettura di Monza e Brianza (nella foto la prefetta Patrizia Palmisani) ha convocato un tavolo tecnico invitando i sindaci che avevano manifestato preoccupazioni nelle ultime settimane. L’appuntamento è per giovedì prossimo, quando i sindaci si confronteranno anche coi vertici di carabinieri, polizia e guardia di finanza. "Sono almeno tre settimane che è stato messo in campo tutto quello che è nelle nostre forze: protezione civile, volontari e polizia locale. Anche i carabinieri hanno potenziato al massimo i controlli" ha spiegato il sindaco di Cogliate, Andrea Basilico.

Sono aumentati i passaggi di auto di polizia locale, Gvc e protezione civile, con lampeggianti accesi in tutte le strade comunali, in particolare nelle zone periferiche, negli orari più “a rischio“, ovvero quelli del tardo pomeriggio, dalle 17.30, con l’obiettivo di fare da deterrente. Anche a Misinto non cessano le segnalazioni di furti in appartamento, anche in orario diurno. Sui social è un tam tam continuo con indicazioni di strade e veicoli sospetti. Il sindaco Matteo Piuri per questo motivo ha deciso di chiedere l’intervento della prefettura per ottenere un maggiore presidio del territorio.

