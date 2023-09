Tra muscoli e motori. Una palestra in “salotto“

Monza città dei motori. E dello sport. In centro sarà un lungo fine settimana dedicato alla Festa dello Sport e all’Italian Motor Week (con un link all’autodromo dove andranno in scena 12 gare tra TCR Italy, Gran Turismo Endurance, Prototipi e Porsche Carrera Cup Italia). Domani e domenica appuntamento con lo Sportcity Day: in piazza Trento e Trieste e largo IV Novembre saranno protagoniste una quarantina di associazioni sportive per oltre 50 discipline, dal basket alle arti marziali, rugby, pattinaggio, ping pong, trampolino elastico. Sport ’muscolare’, ma anche motorsport con l’Italian Motor Week, il contenitore di iniziative promosse contemporaneamente in tutti i comuni iscritti al circuito delle ’Città dei Motori’. Fino a domenica in piazza San Paolo sarà in bella mostra il prototipo della 777, la hypercar made in Monza. Mentre domani - dalle 10.30 a mezzogiorno e dalle 16.30 alle 18 - ci sarà la possibilità di provare una “crash test experience” tramite un’apposita installazione allestita in piazza Roma: una Smart incernierata ad una struttura metallica motorizzata sarà disponibile per chi vorrà sottoporsi ai test, indossando le cinture di sicurezza fino a restare a testa in giù dopo la simulazione di un ribaltamento. Domenica mattina, invece, riflettori sul “Brambilla Day con l’associazione Monza Auto Moto Storiche per celebrare i fratelli Tino e Vittorio Brambilla, massimi esponenti del motorismo monzese con una parata di 40 auto storiche dalla Villa Reale a pilla piazza dell’Arengario.

Nel pomeriggio in piazza Carducci si svolgerà una simulazione dinamica di incidente stradale, in cui si potrà assistere a ciò che può accadere quando un’auto lanciata ad una velocità di circa 30-40kmh urta un ciclomotore e come un manichino, posto sul ciclomotore, “caricato” dall’auto e scagliato sull’asfalto, mostri le conseguenze dirette dell’urto. Il weekend sarà anche occasione per esaltare le tipicità locali in ambito culinario: dalle 11 di domenica in piazza Roma l’Associazione produttori luganega di Monza promuoverà le tradizioni storico-culturali gastronomiche della Brianza e i suoi prodotti tipici con un evento culinario e di showcooking. E ancora fino a domenica al Binario 7 sarà visitabile la mostra “Due come noi“ dedicata ai piloti Michele Alboreto e Fabrizio Pirovano.