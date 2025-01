Monza sbarca nell’Olimpo del tennis: un torneo Atp alla Villa Reale. Quando sarà

Monza – La Brianza va sotto rete: nel 2025 Monza ospiterà un torneo internazionale dell’ATP Challenger Tour. Sui campi in terra battuta del Villa Reale Tennis, già in passato teatro di sfide fra tanti futuri campioni, si giocherà da domenica 6 a domenica 13 aprile, con un evento che va ad arricchire ulteriormente il calendario di un circuito che ha nell’Italia la nazione leader al mondo in termini di eventi organizzati.

La competizione monzese, di categoria 100 (come i punti in palio per il vincitore) e dotata di ben 143.000 euro di montepremi, diventa automaticamente uno dei tornei più prestigiosi del Belpaese, in una cornice unica come il Parco di Monza, di nuovo nel mappamondo della racchetta in un periodo d’oro per il tennis italiano, mai così vincente, ammirato e chiacchierato.

Scenario senza uguali

“Per noi – dice Cristiano Crippa, presidente del Villa Reale Tennis – è un orgoglio poter organizzare un evento di rilevanza internazionale che permetterà di apprezzare, oltre all’elevata qualità sportiva e tennistica, la contiguità del sito in cui si svolge il torneo, con il complesso della Reggia di Monza. In particolare, la Villa Reale con i suoi Giardini rappresenta una location di inestimabile valore paesaggistico, storico, monumentale e architettonico. Auspichiamo che tale evento possa offrire la possibilità di svago, crescita culturale e socializzazione a tutti gli appassionati di tennis e non solo. Sono questi i valori fondanti che intendiamo perseguire con il nostro nuovo torneo Challenger".

A dirigere il torneo ci sarà un uomo di esperienza come Giorgio Tarantola, monzese doc, ex arbitro Atp con presenze nei tornei dello Slam e alle Olimpiadi, già al timone di numerosi Challenger in Italia e all’estero (oltre che titolare di una libreria nella vicina Sesto San Giovanni): “Ho sempre avuto il sogno e il desiderio di portare il grande tennis nella mia città. Avercela fatta è il risultato di anni di impegno e relazioni con ATP Tour. Abbiamo formato una squadra di lavoro e siamo partiti subito con grande entusiasmo; puntiamo a costruire un grande evento impostando un lavoro a lungo termine, gettando le basi per rimanere anni e anni nel circuito ATP. Arriveranno a Monza giocatori di altissimo livello, più tante stelle del futuro come i talenti della Next Gen”.

Sinergie con il territorio

Conclude Duvier Medina, presidente del Comitato organizzatore e direttore tecnico del Villa Reale Tennis: “Avere un evento simile sui nostri campi ci riempie di orgoglio. Organizzare un torneo internazionale era nei nostri programmi, ma un Challenger di questa importanza è quasi un sogno e anche una responsabilità. Ora è il momento di lavorare duro per realizzare tutto alla perfezione: ci impegneremo al massimo per garantire a Monza un ruolo nell'élite del tennis italiano e non solo”.

Un evento simile diventerà un’opportunità unica anche per il territorio, che attraverso il Challenger può rafforzare il proprio legame con uno sport che va fortissimo anche fra i giovani. A fianco dei campi verrà allestito anche un villaggio ospitalità che diventerà il cuore pulsante del torneo, per il pubblico come per i partner: un’area dove rilassarsi e socializzare, in un’atmosfera unica in grado di unire sport, musica, cibo, varie attività e iniziative speciali, pensate per dare a tutti l’opportunità di sentirsi protagonisti di una settimana da ricordare.