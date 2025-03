Team BePink, nel mirino c’è la Gand-Wevelgem

Il team manager Walter Zini ha presentato la sua squadra femminile, con la quale si appresta ad affrontare la quattordicesima stagione nella categoria donne elite. Il Teatro Girolamo Magnagi di Fidenza ha fatto infatti da cornice alla cerimonia di presentazione della BePink Imatra Bongioanni che sul palco parmense ha visto sfilare tutte le atlete che stanno affrontando l’annata agonistica 2025.

La formazione è composta da quindici ragazze che già hanno avuto modo di pedalare nelle prime gare in Spagna, Italia e in Thailandia dove il team ha raccolto importanti successi con la giapponese Maho Kakita ai Campionati Asiatici. "È stata una bella cerimonia, la prima in un teatro davanti a tanto pubblico che ha gradito il nostro impegno - ha detto Zini -. Adesso che la festa è finita, torniamo a concentrarci sulle corse e sugli obiettivi che ci siamo prefissati. Primo dei quali la Gand-Wevelgem che andremo a disputare domenica. Si tratta di una gara difficile e impegnativa ma dove possiamo dire la nostra e soprattutto farci notare".

Al via della Gand-Wevelgem ci saranno Andrea Casagranda, Linda Ferrari, Vittoria Grassi, la slovacca Nora Jencusova, la tedesca Alieen Schweikart ed Elisa Valtulini. Tornando al vernissage di Fidenza è intervenuto, tra gli altri, il commissario tecnico della Nazionale Italiana Femminile Marco Velo, che ha espresso parere positivo sulla qualità della formazione monzese presieduta da Emanuela Zini e diretta da Matteo Filipponi e Matteo Varago.

Oltre alle atlete citate in partenza per il Belgio, fanno parte del team Irene Cagnazzo, Beatrice Caudera, Carmela Cipriani, la spagnola Marina Garau, Vittoria Grassi, Linda Laporta, Silvia Milesi, Angela Oro, Gaia Segato e l’olandese Meike Winkel Uiterwijk. Anche per quest’anno le ragazze correranno su bici Officine Mattio.

Danilo Viganò