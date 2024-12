Tavolata di solidarietà. I volontari scaldano il Natale degli ultimi

Un momento di calore e di festa ha accolto ieri i senzatetto e chi vive gravi situazioni di marginalità all’Istituto Pavoniano Artigianelli di Monza. Si è ripetuto il tradizionale pranzo di Natale offerto dal Comune in sinergia con il sistema di contrasto alla povertà Monza.Con (con un contribuito anche di BrianzAcque e Acinque Energia), grazie anche alla partnership dell’Istituto Pavoniano Artigianelli, ai frati delle Grazie Vecchie e alla collaborazione dell’Istituto alberghiero Olivetti e del ristorante il Moro. La brigata in cucina, guidata dallo chef Vincenzo Butticè del Moro, ha proposto al centinaio di ospiti presenti un menu tipicamente natalizio: come antipasti, uno sformato di carote e gorgonzola e dell’insalata di nervetti, di primo le lasagne all’emiliana, di secondo l’arrosto di vitello con le patate, e infine, come dolce il panettone con crema. A servire ai tavoli sono stati i rappresentanti delle diverse associazioni di volontariato presenti (tra cui Croce Rossa, City Angels, Avis, Cavalieri della Croce di Malta, volontari di Spazio 37) e diversi assessori della giunta comunale, insieme al sindaco, Paolo Pilotto. "Da sindaco mi vergognerei a venire qui oggi solo per farvi gli auguri di Natale e poi andarmene – le parole di Pilotto –. Sono invece felice di poter dire di avere un’Amministrazione che cerca di stare attenta ai problemi che vivete. Per questo, da qui a pochi giorni, l’asilo notturno di via Raiberti aumenterà i suoi posti letto disponibili da 25 a 36, e parallelamente si sono avviati i lavori per il nuovo Spazio 37, che sarà un luogo nuovo, bello da vivere e accogliente, con più servizi".

"Il pranzo di Natale – afferma l’assessore al welfare, Egidio Riva – è un momento per mostrare un segno di vicinanza alle persone fragili e senza dimora, nonché l’occasione per incontrare e ringraziare le realtà del volontariato e del terzo settore che quotidianamente affiancano il Comune nella attività di assistenza alla povertà". La rete Monza.Con è un sistema a cui aderiscono 20 associazioni e cooperative del territorio, offrendo i seguenti servizi: centri di ascolto, accoglienza notturna, mense, distribuzione di pacchi alimentari alle famiglie indigenti, punto doccia, guardaroba, unità infermieristica mobile, ambulatorio di educazione alla salute, punto casa, centri diurni, assistenza legale e unità mobili serali.