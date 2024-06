Tamponamento dopo un malore. Muore un anziano

Niente da fare per il pensionato di Carugate che mercoledì alle 17.15 ha tamponato una macchina in via Lecco ad Agrate a causa di un malore. Gualtiero Nava è morto al San Gerardo, dove era stato ricoverato dopo l’impatto. Un urto violento su una delle arterie più trafficate della zona che non gli ha lasciato scampo. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto, i sanitari del 118 sono intervenuti con due ambulanze e un’automedica. Ma le condizioni del ferito sono sembrate subito molto gravi, a lanciare l’allarme sono stati gli stessi automobilisti fermi in coda quando la vittima ha perso il controllo dell’utilitaria sbattendo contro chi lo precedeva. La corsa in ospedale e poi il peggiore degli esiti, i medici hanno dovuto arrendersi, troppo gravi le ferite riportate. Bar.Cal.