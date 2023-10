Suv investe e uccide due cavalli a Ardenno (Sondrio) sulla 38

Nella notte fra domenica e lunedì, attorno all’una, un Suv con al volante una donna che procedeva da Sondrio in direzione di Morbegno ha travolto due cavalli, uno dei due un grosso puledro, poco prima dell’area di servizio sulla statale 38 dello Stelvio, in territorio comunale di Ardenno. I due equini vagavano sulla strada e la conducente non è riuscita a evitare il violento urto che ne ha determinato il decesso. Sul luogo dell’investimento sono giunti una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Sondrio, unitamente a un mezzo dei Vigili del fuoco. È stato poi chiamato il gestore del vicino allevamento di cavalli, Romano Barbetta, per la presa in consegna dei due animali morti nell’incidente. Illesa e soltanto un poco spaventata la donna che era alla guida.

Michele Pusterla