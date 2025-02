Sul palco dell’OppArt. Dal jazz al burlesque. Un mese per tutti i gusti

Le danze d’Oriente e il burlesque, i recital teatrali, le commedie dialettali e i concerti jazz, fino a uno spettacolo musicale tratto da Edgar Lee Masters e De André. Sono gli eventi e le iniziative che animeranno per tutto il mese il palco del centro culturale teatro OppArt di Sovico. Ci si potrà immergere in atmosfere ammiccanti, sonorità trascinanti e rappresentazioni divertenti, che faranno ridere e riflettere al tempo stesso.

Si comincerà oggi alle 21 con lo spettacolo di danza “Echi d’Oriente - Danze dal cuore dell’Egitto all’India“, un viaggio tra sogno e fascino orientale, tra l’eleganza ipnotica della danza del ventre e l’energia del bhangra, la colorata danza indiana, con Ilaria Sorriso, Miky Bhangra Sisterhood e Laura Kaimi. Ci sarà anche la possibilità di farsi fare tatuaggi temporanei all’henné.

Cambio di atmosfere domani, quando alla stessa ora sul palco arriverà lo show “Burlesque Experience“: sotto la guida delle performer Gold Gillian e Sweety Poison ci si calerà nel mondo retrò delle pin-up e dei cabaret parisiens, fra ironia, sensualità, luci soffuse, malizia, irriverenza e un pizzico di divertita trasgressione.

Giovedì e venerdì toccherà al teatro, rispettivamente con la commedia dialettale “El vedov allegher“ e con lo spettacolo “L’incanto dell’amore - Una serata tra cuore e arte“, un mix di recitazione e musica dal vivo con il pianista Franco Napoli che suonerà delicate melodie e con gli attori Alfredo Oppio e Federica Magnano, affiancati dalla scuola di danza Sound Dance, che daranno vita alla performance “"L’amore in tre atti“.

Sabato 15 spazio al jazz col trio formato da Alessio Sabino alla chitarra, Peppe Blanco al piano e Andrea Aloisi al violino; venerdì 21 la compagnia I Viaggiatori Erranti porterà in scena “Ritorno a Spoon River“, un recital liberamente tratto per i testi da “Antologia di Spoon River“ di Edgar Lee Masters e per le musiche da “Non al denaro, non all’amore né al cielo“ di Fabrizio De André nell’arrangiamento di Morgan. Sabato 22 di nuovo jazz live con i Notturnia Jazz 3et.

Giovedì 27 la commedia vernacolare “Ma la Gilda la crepa mai“ e venerdì 28 il mix di stand-up comedy e poetry slam “Li hanno visti tornare tenendosi per mano“, con Irene Consonni e Bernardo Casasole. Info 039-9008448, prenotazioni a biglietteria@oppart.it.