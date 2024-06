Sport e inclusione, la festa delle scuole

Festa dello sport per 500 studenti con i Giochi della Gioventù organizzati dall’ufficio scolastico provinciale. Il centro sportivo di Veduggio è stato invaso dai bambini che si sono cimentati in diverse specialità. "La manifestazione era dedicata alle classi quarte e quinte elementari – ha spiegato Roberto Manna, referente provinciale dell’ufficio scolastico per le attività motorie, sport e benessere –. È stato un successo, all’interno del villaggio sportivo tutti i bambini hanno potuto svolgere numerose attività ludico-motorie offerte da Decathlon Italia e numerosi sport con le associazioni locali, dalle bocce al tennis e padel, dal volley all’atletica leggera, rugby, calcio, basket in carrozzina, calcio su gonfiabile e tennis tavolo. E al termine, una medaglia di partecipazione per tutti". Un successo reso possibile anche grazie alle associazioni che hanno dato la possibilità di sperimentare i diversi sport, in maniera del tutto inclusiva. Nelle quattro ore di evento, c’è stata una pausa dove è stata offerta l’acqua fresca da BrianzAcque e una mela della Coldiretti di Monza per una merenda sana. "Questo progetto – conclude il referente scolastico provinciale – è stato realizzato con grande impegno e dedizione, un lavoro di programmazione che ha richiesto tre mesi di tempo. Oltre alle associazioni sportive, dobbiamo ringraziare anche l’amministrazione comunale di Veduggio che ci ha dato la possibilità di organizzare l’evento gratuitamente".

Sonia Ronconi