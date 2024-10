Sottopasso ferroviario in arrivo. La viabilità sarà rivoluzionata

Terminati i lavori la viabilità subirà alcuni cambiamenti definitivi. Intanto da domani scattano modifiche temporanee alla circolazione per permettere la realizzazione del nuovo sottopasso per le auto, nell’ambito degli interventi di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso. La novità riguarderà via Zeuner: da domattina ci saranno alcune limitazioni al traffico e una modifica del percorso pedonale, così da poter dar corso alla costruzione della rampa del nuovo sottopasso. Diventerà off-limits la parte iniziale di via Zeuner, nel tratto da piazza Mazzini fino al civico 5. Durante le lavorazioni, comunque, sarà consentito l’accesso e l’uscita di mezzi e pedoni diretti allo stabilimento Schwarzenbach. Una volta finite le opere "la nuova configurazione viabilistica prevede che via Zeuner diverrà rampa di accesso al nuovo sottopasso - spiegano da FerrovieNord -. Il collegamento veicolare diretto tra corso Montello e piazza Mazzini cesserà quindi di esistere".

L’accesso pedonale per chi proviene da corso Montello, via Dante e via Brennero sarà inizialmente garantito con un percorso a margine del cantiere. "Il marciapiede sarà utilizzabile fino al completamento delle attività preliminari di spostamento dei sottoservizi". Finita questa fase, che durerà circa 60 giorni, il collegamento pedonale lungo via Zeuner non ci sarà più. Per raggiungere la stazione ferroviaria da quel lato sarà necessario attraversare il passaggio a livello di corso Montello. I lavori prevedono la creazione del sottopasso per auto tra via Zeuner e via Sanzio e di un sovrappasso ciclopedonale in via Manzoni, il rifacimento delle banchine e degli impianti ferroviari, il raddoppio delle tratte Seveso-Camnago Lentate e Seveso-Meda.

F.L.