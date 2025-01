Sirene di notte fra scazzottate e ubriachi fradici

Qualcuno, come al solito, ha alzato troppo il gomito. E così la nottata di San Silvestro ha avuto la sua buona dose di schiamazzi, scazzottate e intossicazioni etiliche. L’episodio poiù eclatante a Vimercate, dove intorno all’1.15 è scoppiata una rissa in piazzale Guglielmo Marconi, nella quale è rimasto coinvolto anche un giovane di 19 anni, finito in ospedalle per sua fortuna solo in codice verde, anche se è stato necessario l’intervento dei carabinieri.

Ad aprire le danze degli interventi, quando non era ancora scoccata la mezzanotte, era stato però un ragazzo di 22 anni che a Ornago si è sentito male per un’intossicazione etilica in via Bellusco. I soccorritori sono statii costretti alle 23.27 ad accompagnarlo in codice giallo all’ospedale di Vimercate.

Un ragazzo di 20 anni è stato invece soccorso, poco dopo mezzanotte, in via Andrea Appiani 1, a Monza. E durante i festeggiamenti una donna di 38 anni è stata soccorsa per intossicazione etilica in via della Misericordia 51 a Vedano al Lambro poco dopo mezzanotte, alle 00.47. Per lei è stato necessario un viaggio in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza.

Episodio simile per un uomo di 36 anni a Lissone, in Viale Valassina. Erano le 3.37 quandol’uomo è stato portato in codice verde all’ospedale di Desio.

Il bilancio della notte di Capodanno ha tenuto dunque sotto stress la macchina dei soccorsi brianzola, che ha dimostrto comunque una grande efficienza per contenere i danni tanto che, nonostante le chiamate, non si segnalano feriti gravi, con una perfetta sinergia fra operatori delle forze dell’ordine (carabinieri e poliziotti) soccorritori (infermieri e medici) e vigili del fuoco.