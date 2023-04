Sicurezza straordinaria Vandali e mala movida Le pattuglie dei vigili fanno le ore piccole

di Fabio Luongo

Più controlli e più pattuglie per aumentare il presidio del territorio, con gli agenti della polizia locale che entreranno in servizio prima la mattina e ci resteranno fino a tarda ora la sera.

Il Comune di Lissone incrementa la presenza degli uomini del comando di via Gramsci sulle strade della città: la Giunta ha appena dato il via libera al progetto di potenziamento delle attività di sicurezza urbana, che si tradurrà nell’attivazione di pattuglie serali da qui alla fine dell’anno e in una serie di controlli la mattina presto durante la pulizia delle vie.

Obiettivo del municipio, prevenire e contenere gli episodi di inciviltà e i fenomeni di disagio sociale e di degrado, combattendo schiamazzi e disturbo della quiete pubblica, vandalismi, danneggiamenti e imbrattamenti, per rendere Lissone più sicura e più vivibile.

In concreto, da lunedì 17 e sino a fine luglio, e poi nuovamente da fine agosto al 30 dicembre, la polizia locale allungherà il servizio dalle 18 alle 24, con pattuglie serali al lavoro tra il lunedì e il sabato.

In attività ci saranno due pattuglie composte da almeno due agenti ciascuna.

Nel mirino gli schiamazzi e ogni cosa che possa disturbare la quiete e il riposo notturno: per questo finiranno sotto la lente di ingrandimento pure bar ed esercizi pubblici solitamente aperti fino a tardi. Saranno poi tenute particolarmente sott’occhio le zone del centro città, i giardini e i parchi pubblici, Palazzo Terragni, la biblioteca e il palazzo comunale, per evitare le incursioni di vandali e graffitari.

L’attenzione sarà concentrata anche sul contrasto alla guida in stato di ebbrezza.

Scatteranno inoltre maggiori verifiche in ambito ecologico: la polizia locale anticiperà dalle 7.30 alle 6 l’entrata in servizio dei suoi uomini, così da avere due agenti che affiancheranno le spazzatrici meccaniche durante gli orari di pulizia delle strade, per far rispettare i divieti di sosta e permettere una migliore igiene del territorio, oltre che per controllare la presenza di auto abbandonate, veicoli anomali e problemi a livello di circolazione.

Il piano prevede una spesa di poco meno di 44mila euro, ma l’aumento dei controlli dovrebbe portare, sulla scorta anche dell’esperienza già fatta l’anno passato, a un incremento delle multe spiccate: se nell’arco del 2021 vennero infatti accertate violazioni al codice della strada per 1 milione 264mila euro, nel 2022, con l’entrata in funzione di un progetto analogo, si arrivò a sanzioni per 1 milione 599mila euro, con un balzo all’insù del 36%.

Per quest’anno si calcola di arrivare a 1 milione e 700mila euro.