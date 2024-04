Si rinnovano anche le sale operatorie

Il prossimo passo? "Le sale operatorie". Daniela Motta (nella foto) anticipa il possibile contenuto della nuova manovra d’aggiornamento dell’Asst Brianza sul fronte macchine. "Tavoli e lampade", dice l’ingegnere clinico che si occupa di gestire le tecnologie e nella sua veste propone acquisti: "Dopo tutti gli interventi portati a temine di recente, credo sia arrivato il momento di concentrarsi su questo ambito". Le novità si aggiungeranno alle 14mila apparecchiature in funzione in tutti i poli ospedalieri, dalle macchine di ultima generazione a quelle più semplici. Per Motta e il suo staff un ruolo dietro le quinte, essenziale però per dare una risposta efficace alla domanda di salute in crescita in un’azienda con un bacino d’utenza di 900mila abitanti.

Bar.Cal.