Si incendia la vasca del diluente in fabbrica. Gli operai in fuga dalle fiamme e dal fumo

L’esplosione, le fiamme, il denso fumo. La paura e le sirene. Un vasto incendio ieri pomeriggio è scoppiato all’interno di una fabbrica di lavorazione del ferro e dell’acciaio in viale delle Industrie a Usmate. E questa volta non ci sono danni solo alle strutture: undici operai sono rimasti coinvolti, per fortuna solo con lievi sintomi di intossicazione per il fumo respirato. Due, di 35 e 32 anni, sono stati portati all’ospedale di Vimercate, in codice verde, per degli accertamenti. L’allarme è scattato intorno alle 16.30. Dalle prime ricostruzioni sommarie, a prendere fuoco sarebbe stata una vasca di diluente. Da lì, le fiamme si sono propagate velocemente. Gli operai all’interno hanno dato subito l’allarme. Sul posto si sono precipitati numerosi mezzi di soccorso: tre ambulanze, una automedica, otto mezzi dei vigili del fuoco dai comandi di tutto il circondario, con oltre trenta uomini.

Gli operatori sanitari si sono concentrati sugli operai, che sono stati tutti visitati sul posto, dopo essere stati avvolti dal fumo nero. I pompieri in massa sono riusciti a domare le fiamme in poco tempo, evitando danni e guai peggiori. Dopo che l’area è stata messa in sicurezza sono cominciati gli accertamenti da parte dei vigili del fuoco per accertare la causa dell’incendio. Sul posto, a contribuire alle operazioni di sccorso, anche i carabinieri.

Ale.Cri.