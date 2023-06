Seregno, padre prende a martellate il figlio dopo una violenta lite

Seregno, 19 giugno 2023 – I carabinieri della Compagnia di Seregno, su richiesta di alcuni vicini di casa, sono intervenuti un’abitazione dove un 60enne, all’apice di una discussione, aveva colpito alla testa il proprio figlio 37enne con un martello.

E’ successo nel fine settimana. Anche il 118 è stato allertato con gli uomini dell'arma della Compagnia di piazza Prealpi che hanno sedato la lite scongiurando il peggio. All’origine della discussione ci sarebbe l’esasperazione di un padre che vede il proprio figlio violento nei confronti dell’ex compagna che, anche dopo la fine della convivenza con il 37enne, continua ad abitare in un appartamento della stessa palazzina.

Erano circa le 20 quando il padre gli avrebbe strappato il martello dalle mani del figlio per il timore che potesse usarlo per prendersela con la sua ex o causarle danni materiali. Infatti, in preda alla rabbia, il giovane avrebbe perso le staffe e minacciato di prendersela con la propria ex andando a “spaccare tutto” con quel martello.

A quel punto, esasperato da una situazione che oramai da anni logora tutta la famiglia, il padre lo avrebbe colpito, fortunatamente provocandogli solo una lieve ferita. Al termine degli accertamenti i carabinieri hanno relazionato i fatti all’autorità giudiziaria per le opportune valutazioni del caso in merito ai profili di illiceità penale. I militari dell’Arma hanno anche ritirato al 60enne alcune armi tenute legalmente ma per le quali, a causa di questo episodio, dovranno essere rivalutati i profili di idoneità.