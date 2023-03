Seregno: prende a calci, morsi e pugni la madre e la sorella. Arrestato 38enne

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri

Seregno, 13 marzo 2023 – Un uomo di 38 anni è stato arrestato per aver aggredito a calci, pugni e morsi la madre e la sorella, tra sabato notte e domenica, nella loro abitazione di Seregno. Le due donne, 43 e 62 anni, sono riuscite a chiamare i carabinieri un attimo prima che fosse loro rotto il telefono.

L'uomo ha aperto la porta ai militari con le mani ancora insanguinate. Dopo averlo bloccato i carabinieri sono entrati nell'appartamento che hanno trovato completamente a soqquadro, con porte, arredi e suppellettili danneggiati e hanno trovato le due donne, ferite e profondamente scosse.

Le due hanno spiegato di averlo solo rimproverato perché aveva alzato la voce dopo aver bevuto troppo, e l'uomo le aveva aggredite, come era già successo in passato, spesso senza motivo o per ottenere del denaro.