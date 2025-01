Sempre più anziani, meno cicogne. Pareggiano il conto i nuovi arrivi

Più morti che nati, il saldo negativo è di 68 persone, ma la popolazione aumenta per effetto di nuovi arrivi. Tre centenari, orgoglio della città, mentre Greta e Riccardo sono i nomi più diffusi, Brambilla il cognome più numeroso, 60 matrimoni, 33 civili, 27 religiosi (ma nel 2023 erano quasi la metà). La città cambia e a fissarne le nuove esigenze è l’istantanea della popolazione: "Così calibriamo gli investimenti per Concorezzo – spiega il sindaco Mauro Capitanio –. Gli abitanti sono 16.99, 70 più dell’anno scorso. I dati statistici consentono alla Giunta di portare a termine un’analisi precisa dal punto di vista demografico e di programmare atti e iniziative in modo coerente rispetto alle necessità e ai trend di sviluppo dei bisogni". La fotografia è chiara. "C’è una città che cresce in modo equilibrato. Sulla natalità siamo in linea con un tendenza ormai globale alla contrazione, i fiocchi rosa e azzurri sono stati 93 (i decessi 161). L’aumento degli abitanti è dovuto alle persone che scelgono di trasferirsi qui. Un arrivo di nuovi residenti, comunque sempre ridotto a poche decine di unità. Questo ci consente di mantenere un’alta qualità delle prestazioni".

Dai dati emerge un’inversione di tendenza sulle nozze, "i matrimoni i chiesa sono quasi raddoppiati negli ultimi 12 mesi, nel 2023 erano 14. Niente unioni civili nel 2024, nel 2023 ce ne erano state 2. In leggero aumento separazioni e divorzi: 11 coppie si sono dette addio l’anno scorso, contro le 9 del 2023. Quanto ai cognomi più diffusi, il podio è tutto brianzolo. Dopo Brambilla (con 385 persone), viene Colombo (178) seguito da Beretta (170). Un discorso a parte sono le ultracentenarie, tutte donne. La più anziana è nata nel 1921. Le altre due raggiungeranno il traguardo del secolo di vita nel 2025.

Bar.Cal.