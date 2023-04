Segnalazioni e appuntamenti: l’Urp è online

Il Comune di Meda mette online l’ufficio relazioni con il pubblico. Ogni cittadino potrà inviare le sue segnalazioni per consigli, disservizi, malfunzionamenti, osservazioni, richieste per prenotare un appuntamento sia con gli uffici comunali sia con gli amministratori rimanendo aggiornati sull’avanzamento delle richieste. Il tutto va chiaramente fatto tramite tramite email. Il Comune gestirà tutte le richieste da un’unica piattaforma centralizzata, senza dispersione di carta e tempo. Insomma, un altro grande passo in avanti per la digitalizzazione del Comune di Meda al servizio dei cittadini che potranno evitare di uscire di casa per andare in Comune e trovare un parcheggio (decisamente una missione difficile). O anche per chi ha difficoltà di movimento.

Son.Ron.