“Secondo Orfea“, il Vangelo alternativo raccontato da una vicina della Sacra Famiglia

Una storia che fa sorridere e commuovere, alternando momenti di ilarità ad altri drammatici, che portano gli spettatori a riflettere e a guardarsi dentro. Una vicenda che si ispira ai Vangeli e che racconta dal punto di vista di Orfea, immaginaria e semplice vicina di casa della Sacra Famiglia, la parabola di Cristo, da quando la giovane vedova entra, con la sua umanità, in relazione con Maria, Giuseppe e il figlio Gesù. È lo spettacolo teatrale dal titolo “Secondo Orfea - Quando l’amore fa miracoli“, che verrà portato in scena domani alle 21 sul palco del teatro L’Agorà, in via Colombo a Carate. Autrice e interprete del monologo l’attrice Margherita Antonelli. Il testo ha vinto il festival “I Teatri del Sacro“. L’evento è promosso dalla Comunità pastorale Spirito Santo insieme al Comune. Info per ingressi 0362.900.022.

Il teatro per adulti sarà protagonista pure a Lissone, dove sabato alle 20 in via Toniolo, nella sede dell’associazione MeC Musica e Canto, diventata anche lo spazio del salotto artistico culturale “Le Muse in Salotto“, verrà proposto dalla Compagnia Stabile Carossia lo spettacolo “Le stanze di Barbablù“: la rappresentazione è un viaggio potente e trascinante nell’anima femminile, nelle paure come stanze nascoste, da aprire per arrivare alla consapevolezza di sé. A dare corpo al testo saranno le attrici Irene Carossia, Giulia Leoni e Stefania Venezian. Ingresso su inviti, info 351.30.84.741.

Domenica, infine, alle 16 nell’Auditorium di piazza Risorgimento a Seregno si potrà assistere allo spettacolo comico “Piazza grande“ della compagnia teatrale L’Intesa, con l’omonima canzone di Lucio Dalla che farà da filo conduttore. Ingresso a offerta libera destinato in beneficenza.

Fabio Luongo