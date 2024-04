Se la fibra arriva... lenta. Isolati per 10 metri di cavo

A Villasanta c’è un condominio dove la fibra ottica è un miraggio: da quasi un anno è arrivata in tutta la strada, ma l’azienda al momento di collegarla ha effettuato l’allacciamento con il cavo montante solo per una scala del condominio. E così solo uno dei 27 condomini della scala collegata è riuscito ad avere la fibra. Succede in via Modigliani, al civico 3, dove da mesi 26 delle 27 famiglie sono in attesa di essere collegate alla fibra ottica, come già avvenuto nel resto della via. "Oggi tutti i condomini che provano a inserire il proprio indirizzo sul sito della Telecom per la verifica della copertura della fibra risultano non raggiungibili, nonostante una scala del condominio sia regolarmente cablata", riferiscono alcuni condomini. Gli inquilini da ottobre hanno più volte contattato il servizio clienti senza riuscire a risolvere il problema; nel frattempo lavorare in smart working, navigare su internet, guardare lo sport in tv è diventata un’impresa lenta. "I lavori sono stati eseguiti lungo tutta la strada senza problemi – riferisce Francesco Cozzolino, uno degli inquilini –. A ottobre, insieme ad altri condomini, ho scoperto all’arrivo dei tecnici della Telecom che non potevo avere la fibra nel mio appartamento nonostante il condominio fosse cablato perché nella mia scala non era stato posizionato il cavo montante e la cassetta degli allacciamenti. Mi hanno assicurato che il problema sarebbe stato risolto in tempi brevi".

Il motivo? "Serviva un montante di una decina metri da posare nei tombini che arrivasse dalla scala cablata a quella non cablata – hanno spiegato i condomini –. Oltre al danno anche la beffa: abbiamo subito i disagi del cantiere per il posizionamento della fibra ottica; certi di averla abbiamo acquistato i pacchetti per vedere le partite, i film. Adesso ci ritroviamo senza fibra e con una connessione lentissima. Siamo stanchi di essere rimbalzati da un ufficio all’altro". Il problema, però, dovrebbe avere le ore contate. "TIM informa che è stato risolto il disallineamento dei sistemi che non ha consentito la corretta commercializzazione del servizio di collegamento in fibra per i residenti dello stabile in via Modigliani 3 a Villasanta – riferisce l’azienda con una nota ufficiale –. Pertanto da martedì 23 aprile i servizi saranno regolarmente acquistabili".