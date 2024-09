Se i politici vanno a lezione. Parte il corso per amministratori

Torna a Palazzo Borromeo la Scuola per politici e amministratori di enti locali e Regione 2024, nella nuova formula che ha esordito lo scorso anno e che punta a fornire formazione specifica a chi affronta il percorso di amministratore sia sul fronte politico che su quello tecnico-burocatico. Un progetto formativo a cura di Upel (Unione Provinciale Enti Locali), con il supporto del Comune di Cesano Maderno e dell’Università Vita e Salute San Raffaele.

Ci sono due differenti percorsi: un corso base e un corso avanzato, pensati per affrontare le sfide della gestione amministrativa. L’obiettivo è di colmare il gap di conoscenze, competenze e valori che spesso caratterizza gli amministratori locali. Gli incontri vogliono rappresentare un’occasione per acquisire le competenze necessarie a svolgere il proprio ruolo in maniera efficace attraverso l’acquisizione di informazioni di tipo teorico, organizzativo e procedurale. Il corso base prenderà il via venerdì 13 settembre, dalle ore 15 alle 18, con l’intervento di Luca Bertoni sul tema “La programmazione degli obiettivi strategici“. Il corso avanzato inizierà invece sabato 14 settembre, dalle 9 alle 12, con una giornata dedicata al tema “Gli appalti pubblici dopo il nuovo Codice dei contratti“. Entrambi i percorsi avranno una durata complessiva di 24 ore, suddivise in 8 giornate di lezione. "Il positivo esito dell’ultimo corso per gli amministratori comunali ci ha convinti a continuare l’esperienza. In questa occasione abbiamo voluto anche inserire materie nuove, cioè più moderne e non trattate in precedenza. Auspichiamo che la grande qualità espositiva dei docenti selezionati renderà tutti gli argomenti particolarmente interessanti e utili per gli uditori" ha commentato Giuseppe Mele, Coordinatore scientifico della scuola.

Il corso base, il cui costo di partecipazione è in base alle dimensioni del Comune in cui si lavora, da 50 a 100 euro a persona (146 euro per i privati) proseguirà con altri 7 incontri, quasi tutti il venerdì pomeriggio, fino all’8 novembre. Il corso avanzato invece, che ha gli stessi costi di partecipazione, proporrà altre sette lezioni tute il sabato mattina, tra l’ultima, il 15 novembre, venerdì pomeriggio. Le iscrizioni sono aperte e possono essere effettuate tramite il sito di Centro Culturale Europeo Palazzo Arese Borromeo (https://www.centroeuropeopalazzoborromeo.it/).