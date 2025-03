Rubata la statua del cervo: era la mascotte

Era stata realizzata da un artista locale con il contributo di diverse aziende del territorio, i bambini gli avevano anche dato un nome, ora qualcuno ha rubato, di notte, la statua in bronzo del cervo simbolo di Ceriano Laghetto. La scultura che richiama il gonfalone del Comune, dove appunto un cervo si avvicina al laghetto per abbeverarsi, era stata posizionata nel 2017 all’ingresso del parco pubblico “Il Giardinone“.

I bambini della scuola primaria avevano partecipato a un concorso per dare un nome al cervo, diventato la mascotte del paese: si chiamava “Cerviano, il re brughetto“ e li accoglieva al loro ingresso verso l’area giochi alle spalle del palazzo municipale. L’altra mattina, i primi visitatori del parco hanno avuto la brutta sorpresa. Il furto è stato messo a segno nella notte tra venerdì e sabato.

"Tutte le fasi del furto sono state riprese dalle videocamere presenti nell’area pubblica e sono ora al vaglio della polizia locale e dei carabinieri" spiegano dal Comune. La statua era molto pesante, in bronzo. È probabile che si tratti di un furto per ricavarne qualche centinaio di euro al mercato nero dei metalli.

Nelle scorse settimane, da queste parti, si sono registrati ancora furti di canali pluviali dalle abitazioni per rivendere il rame: nella confinante Solaro un furto clamoroso di questo tipo è stato messo a segno in pieno giorno su una strada principale. Qui a Ceriano invece hanno agito di notte, una banda formata da più persone, che ha faticato non poco per sollevare la statua, rimossa dal suo basamento originale, dove accanto si trova ancora la targa che ricorda l’inaugurazione (foto) e il nome assegnato dai bambini.

Ga.Bass.