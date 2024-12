Ruba pedane in un cantiere. In manette

I carabinieri della Sezione bile della Compagnia di Desio hanno fatto scattare le manette per furto aggravato a un 32enne di nazionalità romena. L’operazione è stata eseguita dopo una segnalazione telefonica, che ha indicato movimenti sospetti in una ditta nella zona industriale di Nova Milanese. Allertati, i militari hanno visto un furgone che stava tentando di uscire dal cancello carraio dell’azienda. I due sospettati a bordo del veicolo – quando si sono accorti della presenza dei carabinieri – hanno cercato di darsi alla fuga. Uno è riuscito a far perdere le proprie tracce, mentre il conducente, successivamente identificato nel 32enne arrestato, è stato fermato. La consecutiva perquisizione del veicolo ha permesso di trovare 17 pedane da ponteggio edile appena rubate in un’azienda. La refurtiva è stata riconsegnata ai proprietari, mentre il furgone è sotto sequestro. L’uomo, già noto agli uffici, è stato arrestato.

Son.Ron.