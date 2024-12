Ruba il monopattino a un pilota. Inseguito e arrestato al Rally

Il monopattino era parcheggiato nel paddock dell’Autodromo e lui, pregiudicato di 49 anni, ha pensato bene di rubarlo a uno dei piloti impegnati nel Rally. Nion ha fatto molta strada, i carabinieri dopo un breve inseguimento lo hanno bloccato e arrestato. Nel weekend dell’Immacolata, dal 6 all’8 dicembre scorso, sono stati diversi gli arresti e le denunce effettuati dai carabinieri del Comando provinciale di Monza Brianza.

L’attività ha portato al controllo di oltre 1.200 persone e 570 veicoli, con un bilancio di 4 arresti, 13 denunce e diverse segnalazioni amministrative. Tra gli arresti, ad Arcore, quello di due giovani, di 24 e 23 anni, per furto aggravato. Avevano sottratto alcune casse di spumante dal magazzino di un supermercato. A Carate Brianza nei guai ci è finito un 70enne: sottoposto agli arresti domiciliari, è stato denunciato per evasione, dopo essere stato sorpreso fuori dalla sua abitazione senza autorizzazione. A Lazzate: un 31enne residente a Bosisio Parini (LC) è stato deferito per tentato furto di una collana d’oro. Diverse le violazioni al Codice della Strada rilevate. Un 28enne di Ceriano Laghetto e un 69enne di origine romena sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: hanno perso entrambi la patente. A Meda, un 39enne ecuadoriano è stato denunciato per soggiorno illegale in Italia. L’uomo è stato identificato a seguito del litigio con una connazionale. A Lentate sul Seveso è stato segnalato per il possessodi hashish un 58enne.

A Seveso, un 36enne di nazionalità marocchina e un 24enne di Lentate sul Seveso sono stati

sorpresi in stato di ubriachezza molesta nei pressi di una zona commerciale. Entrambi sono stati sanzionati amministrativamente e invitati a lasciare l’area.

Dario Crippa