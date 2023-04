Ritorna l’acqua al condominio iper-indebitato

È tornata l’acqua nel condominio di via Curiel 21, dove la fornitura era stata ridotta a causa dell’enorme debito accumulato da anni nei confronti di BrianzAcque. Ieri mattina, anche in seguito alla pubblicazione del nostro articolo sulla vicenda, si è svolta una riunione urgente in Comune, come ci conferma Fatima Barakate, che ha partecipato, alla presenza del sindaco Antonio Romeo che ha svolto ruolo di mediazione tra l’attuale amministratrice del condominio (che lo ha preso in carico solo dal febbraio 2022) e i vertici di BrianzAcque. È stato raggiunto un accordo per il ripristino della piena fornitura in cambio di un impegno a trovare una soluzione nel giro di due settimane. In ballo c’è un debito pendente di 132mila euro, accumulato a partire dal 2006. La stessa BrianzAcque ha diffuso una nota in cui spiega di "aver riattivato in via eccezionale la normale fornitura di acqua, a partire dalle ore 14 di oggi (ieri, ndr). Il gestore del servizio idrico integrato comunica altresì di aver concesso altre due settimane di tempo affinché da parte dell’Amministrazione dello stabile pervenga una concreta proposta di ripianamento dell’ingente debito cumulato". "Nell’incontro in Comune sono state illustrate le modalità per accedere al bonus idrico per ottenere degli aiuti economici" ha raccontato Fatima Barakate, una delle proprietarie degli appartamenti rimasti senz’acqua perché situati ai piani alti e quindi non raggiunti dalla pressione ridotta per morosità. "Inoltre sono state attivate le procedure esecutive nei confronti di 7 famiglie, per cercare di arrivare a una soluzione accettabile di questo grave problema".

Ga.Bass.