Rane Rosse, tuffo nella storia. Ventisei volte sul podio

Dodici ori spingono le Rane rosse al terzo posto nella classifica generale maschile.

Il salto direttamente in vasca è stato conquistato dagli atleti brianzoli ai Criteria nazionali giovanili che si sono disputati a Riccione.

Una vetrina di primo piano che conferma le performance dei vimercatesi.

In Romagna la squadra brianzola è salita ben 26 volte sul podio portando a casa la conferma del dominio ormai più che consolidato nei Cadetti maschile: per la categoria è arrivato infatti il bis del primo posto come nel 2023.

A livello individuale da sottolineare anche due nuovi record di competizione stampati da Matteo Venini nei 200 dorso con 1’54’’24 e da Simone Spediacci nei 400 misti con 4’07’’71.

Venini si è messo al collo altre tre medaglie Juniores: oro nei 200 misti e argento nei 100 dorso e 400 misti. Prestazione ancora migliore per Caterina Santambrogio che si aggiudica nella Juniores femminile l’oro nei 200 stile, 200 misti, 200 dorso e 100 stile, oltre all’argento nei 50 farfalla e 100 farfalla.

Simone Spediacci aggiunge all’oro Cadetti anche il primo posto nei 200 farfalla e un bronzo nei 200 misti. Pietro Remorini conquista il gradino più alto nei 100 dorso Ragazzi e tre secondi posti nei 200 dorso, 200 farfalla e 400 misti, mentre Gianluca Messina vince i 100 stile Cadetti.

Bronzo per Andrea Borrelli nei 200 farfalla Juniores.

Ottime le prove amche nelle gare a staffette con due ori inanellati nella 4x100 stile Cadetti (Messina, Benincà, Spediacci, Venini) e nella 4x100 misti Cadetti (N’Gakoutou, Nava, Spediacci, Messina), quattro argenti nella 4x100 stile e nella 4 x200 stile Juniores femminile (Santambrogio, Redaelli, Palmisani, Moreschi), nella 4x200 stile Juniores maschile (Borrelli, Meregalli, Bernardi, Venini) e Cadetti maschile (Benincà, Messina, Devignani, Spediacci) e un bronzo nella 4x100 misti Juniores maschile (Borelli, Meregalli, Di Lonardo, Venini).