Raccolta fondi per restaurare l’antico Chiesino

La Comunità pastorale di Meda invita alla generosità. Continua la campagna di raccolta fondi per il restauro del Chiesino del Redentore, "si può continuare ad aiutarci a completare quelle opere fondamentali per permettere la riapertura di un bene storico così importante per la nostra comunità". Tutto il ricavato di una televendita era stato già devoluto per i lavori di restauro. Inoltre, il 15 dicembre c’era stata un’apertura straordinaria del chiesino per mostrare il progresso dei lavori. L’attuale Santuario del Santo Crocifisso può considerarsi originato da una sommatoria di più volumi costruiti nel corso degli anni, rispetto ai quali l’edificio ha man mano subìto diverse modifiche. Il definitivo ampliamento fu completato nel 1881, mentre la facciata risale al 1893. L’attuale facciata è ornata da un semplice protiro e da quattro statue ospitate entro nicchie raffiguranti S. Antonio abate, i santi Aimo e Vermondo e Giovanni Oldrati. L’interno si presenta diviso in tre navate e pressoché su tutta la superficie è impreziosito di affreschi e decorazioni e ornato di statue. Importante è soprattutto l’antico Crocifisso conservato in una nicchia dell’altare di fondo della navata destra. Al Crocifisso è legato il ricordo dei medesi per il prodigio del 2 agosto 1813 quando un fulmine attraversò in lungo la vecchia chiesa lasciando incolumi i partecipanti alla messa festiva che al Crocifisso si erano affidati. È proprio per quel prodigio che i medesi chiamano comunemente la chiesa Santuario del Santo Crocifisso. Infine, significativo è l’organo in controfacciata, fatto risalire agli anni a cavallo del 1700.

Son.Ron.