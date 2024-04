Puzze moleste dalla Oeb Brugola. Via al monitoraggio degli scarichi

A loro spetterà identificare l’entità degli odori molesti e trovare le soluzioni adeguate per ridurre il disturbo, analizzando le segnalazioni dei residenti e coinvolgendo l’azienda, così da mettere fine al problema lamentato più volte dagli abitanti. È stato avviato in municipio il “Tavolo tecnico per le emissioni odorigene“ legate all’attività dello stabilimento industriale della Oeb Brugola di via Dante. All’incontro hanno preso parte Amministrazione, Arpa, Ats e Provincia: obiettivo, definire la prima fase di coinvolgimento dei residenti toccati dal problema per monitorare le emissioni. "Dopo il tavolo tecnico già attivato per lo stabilimento di via Pacinotti abbiamo deciso di avviarne uno anche per la sede di via Dante - spiega l’assessore all’Ambiente Massimo Rossati -. Durante l’incontro sono state definite procedure e modalità per la fase 1 di monitoraggio. L’obiettivo è tutelare la salute e il benessere della popolazione".

Fabio Luongo