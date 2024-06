Emanuele Pozzoli si riconferma al primo turno. Il centrodestra compatto mantiene il governo della città. Il centrosinistra (le due civiche Besana per Tutti e Besana4future oltre al Pd) rappresentato da Paolo Gasparetti e Alberto Viganò (lista civica Civitas) non sono riusciti nell’impresa. Cinque anni fa Pozzoli aveva sfidato l’allora sindaco Sergio Cazzaniga e - inaspettatamente al primo turno- aveva vinto con il 54.7%. "Sono davvero contento di avere vinto in prima battuta – commenta il sindaco bis –, senza andare al ballottaggio. Ovviamente ci speravo. Voglio dedicare questa strepitosa vittoria a Davide Cereda, ex vicesindaco di Besana Brianza, un caro amico scomparso a gennaio del 2023. E ringrazio tutti i besanesi che hanno premiato questi cinque anni di lavoro di una squadra solida e coesa". Ora "andiamo avanti con i tanti progetti nel nome della continuità". Ma prima, festa in giro per Besana in auto suonando il clacson per il rinnovo del “matrimonio“.

Non nasconde l’amarezza il candidato del centrosinistra, Paolo Gasparetti: "Abbiamo messo insieme un bel gruppo di persone e speravamo nel ballottaggio – confessa –, ci abbiamo creduto veramente. Anche il gruppo di giovani che si è messo in gioco con la lista Besana4future era pronto a portare nuove idee. Comunque siamo pronti, saremo all’opposizione e non staremo con le mani in mano. Cercheremo di portare avanti i nostri progetti e rispondere positivamente alle persone che ci hanno votato. Mi congratulo con Emanuele Pozzoli che ha ottenuto un ottimo consenso". Il più deluso è stato Alberto Viganò della lista civica Civitas: "Ho deciso di scendere in campo come candidato sindaco dopo avere ascoltato le persone stanche delle promesse dei politici. La nostra lista ha al suo interno tutte persone che si occupano di volontariato e non di politica. Noi puntavamo sugli elettori indecisi e sulle tante persone deluse dalla politica. Durante la campagna elettorale abbiamo ascoltato le persone e, onestamente, mi aspettavo un risultato migliore. Ora, non so cosa accadrà. Dopo i risultati delle Europee ho visto che la Lega ha avuto un arresto e ho sperato. Certo che io ho avuto il coraggio di metterci la faccia con tutti i problemi che ci sono, non ultima la vicenda della chiusura della linea del Besanino per tre mesi". Ma "i voti parlano chiaro. Quindi, prendiamo atto del fatto che spesso le persone si lamentano, ma poi i fatti raccontano un’altra verità. Auguro a Pozzoli e alla sua squadra un in bocca al lupo. Quando avremo i risultati definitivi tireremo le conclusioni".