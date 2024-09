Pompieri in campo nel ricordo del capo reparto

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza ha organizzato un torneo di calcio a 5 in memoria del capo reparto Stefano Bozza, scomparso prematuramente un anno fa. A partecipare saranno sei squadre, tutte rappresentanti il comando di Monza e Brianza, tra cui la sede centrale con due squadre, i distaccamenti di Seregno e Desio, i Volontari di Lazzate e una rappresentativa di vigili del fuoco in pensione. Il torneo si svolgerà domenica a partire dalle 15 al centro sportivo di Sovico in via Santa Caterina da Siena 1, grazie alla disponibilità del Maestro del “Circolo Tennis Sport Open“ Luca Vilone, che ha messo a disposizione a titolo gratuito l’intero centro sportivo. A dare il calcio d’inizio al torneo saranno la moglie e il figlio di Stefano Bozza, che premieranno le squadre a fine torneo. L’ingresso sarà libero a tutti, sarà una giornata all’insegna del divertimento e dell’amicizia nel ricordo di Stefano Bozza.

S.T.