"Poca chiarezza. La casa di riposo così ci perderà"

Restano le perplessità del centrosinistra sulla gestione delle informazioni (da parte del Comune) riguardo ai nuovi servizi. "L’inaugurazione dell’OdC è piombata senza quasi preavviso, eclatante ancorché molto generica; si è fatto intendere l’apertura di due ospedali al servizio della comunità senza spiegare bene a cosa servano realmente. Lo stesso direttore di Asst ammette che il termine ospedale è generico e che di fatto sono reparti per specifiche “acuzie“. Servirebbe un’informazione coerente e trasparente e non solo illusoria. La seconda cosa: è un beneficio e per i suoi cittadini? Come è attuata la convenzione con la Gheron? La convenzione rivista assegnava 13 posti letto nelle Rsa a cittadini Limbiatesi. Che fine ha fatto la realizzazione prevista per il Centro Diurno Integrato di 30 posti? In generale poi, la Regione sta perseguendo da anni la promozione della sanità privata a discapito di quella pubblica. Tutta la politica regionale è impostata su questo principio, sostenendo l’entrata delle aziende e holding sanitarie private… La politica di governo della Regione predica la salvaguardia della sanità pubblica ma opera in modo opposto, e questo della Rsa di Limbiate trasformata in Ospedale di Comunità ne è un esempio". Ga.Bass.