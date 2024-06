Plastic Challenge, fin da piccoli. Premiati i bambini più virtuosi

"Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza": si può, si deve agire, già dalle nuove generazioni, dai bambini. E ancora, "Oggi non è tardi": si può, si deve agire da subito, senza aspettare oltre. Sono solo due dei messaggi che i ragazzi delle scuole hanno elaborato e deciso di lanciare, nell’ambito dei progetti di educazione ambientale promossi da Gelsia Ambiente, che si sono appena conclusi con grande successo. I progetti hanno coinvolto gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio brianzolo. Anche quest’anno, l’impegno di Gelsia Ambiente nella sensibilizzazione dei più giovani verso le tematiche ambientali si è concretizzato in un ricco calendario di iniziative. Si sono svolte nei giorni scorsi le premiazioni dei vincitori della “Plastic Challenge“, il concorso promosso dalla società del perimetro AEB (Gruppo A2A) rivolto alle classi di quarta elementare. Il progetto, incentrato sul tema dell’inquinamento da plastica e sulla riduzione della produzione di rifiuti di plastica monouso, ha da subito riscosso un grande successo tra i ragazzi e i docenti. Tutti gli elaborati realizzati con impegno dagli studenti sono stati valutati da una giuria composta da rappresentanti di Gelsia Ambiente, Creda Onlus e A2A che, dopo averli analizzati con cura, hanno decretato i primi classificati di ogni sezione (video, canzoni e presentazioni). Ad aggiudicarsi il primo premio della sezione “canzoni“ è stata la classe IV A della scuola primaria di via Tolstoj a Desio; per la sezione “video“ hanno vinto a pari merito la classe IV B della primaria di via Tolstoj a Desio e la classe IV A della scuola primaria Don Milani di Rovello Porro; infine, la sezione “presentazioni“ è stata vinta dalla classe IV C della primaria Manzoni a Barlassina. I vincitori della “Plastic Challenge“ sono stati premiati dai dirigenti di Gelsia Ambiente e dalle autorità locali, ricevendo gadget, attestati e un premio speciale: una gita didattica organizzata da Gelsia Ambiente e A2A, in programma per l’anno prossimo.

"Siamo convinti che un futuro migliore e uno sviluppo sostenibile siano possibili solo attraverso un impegno collettivo" afferma Luigi Pelletti, presidente di Gelsia Ambiente.